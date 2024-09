La polémica participación en un programa de TV de la falsa heredera Anna Delvey que engañó a la alta sociedad de Nueva York

Al programa Dancing with the Stars (Bailando con las estrellas) se lo conoce por su brillo y pompa, y porque ha sido uno de los favoritos de la televisión estadounidense durante casi 20 años.

De esta manera, la estafadora ruso-alemana se une a un elenco que incluye a un veterano de la NBA, estrellas de reality shows y dos atletas olímpicos, para la última edición de la versión estadounidense del programa Strictly Come Dancing de la BBC, un formato que ha sido un éxito en decenas de países del mundo.

Un gran número de críticos han acusado a la cadena ABC de glorificar los crímenes de Delvey. El New York Post ha calificado su participación en el programa como un " nuevo punto bajo de la cultura pop ".

De hecho, el monitor electrónico que porta Sorokin no se debe a sus condenas de 2019, que se produjeron después de que viajara por el mundo haciéndose pasar por una heredera europea, estafando a bancos, abogados y una compañía de aviones privados por más de US$200.000.

Un sistema de inmigración que "favorece a los ricos"

En una acalorada discusión en el programa "The View", la aclamada actriz Whoopi Goldberg afirmó que la oportunidad de Delvey de participar en Dancing with the Stars, a pesar de enfrentar cargos sobre su situación migratoria, es un ejemplo de que existe un "sistema de inmigración de dos niveles" que favorece a los ricos o a las personas bien conectadas.