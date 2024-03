La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que recibe tratamiento contra el cáncer

Pero envió un mensaje positivo: "Estoy bien y cada día me siento más fuerte" .

Los detalles del cáncer no han sido revelados , pero el Palacio de Kensington dice que confía en que la princesa se recuperará por completo.

La princesa explicó que cuando fue operada del abdomen en enero, no se sabía que padeciera cáncer.

"Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", precisó.