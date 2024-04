La profunda brecha que aleja cada vez más la paz en Oriente Medio tras seis meses de guerra en Gaza

De acuerdo con Save the Children, 13.800 niños palestinos en Gaza han muerto y más de 12.009 han resultado heridos.

Una comuna devastada

Ron Bahat, un hombre de unos 50 años, que creció en Nir Ozme, me mostró los alrededores.

En una casa que quedó gravemente destruida, una pila de ropa infantil cuidadosamente planchada había sobrevivido al incendio. Pero la familia que vivía allí no corrió con la misma suerte .

Seis meses después de que Hamás cruzara hacia Nir Oz, Ron no se siente dispuesto a realizar concesiones.

Algunos de los residentes que sobrevivieron han regresado brevemente, pero la mayoría no se acerca y vive en hoteles en el centro de Israel.

Esa mañana de octubre, estaba en Tel Aviv. Su marido se quedó en casa y logró escapar con los niños . Su hermano, que vivía no muy lejos, fue asesinado.

"No lo sé, es demasiado pronto... Quizás sólo cuando los rehenes regresen podamos empezar a pensar en ello".

Pruebas de posibles crímenes de guerra

Nadie ha podido llevarme y mostrarme las ruinas de Khan Younis o de la ciudad de Gaza, o las tiendas de campaña de alrededor de 1,4 millones de civiles desplazados en Rafah , de la misma manera que Ron Bahat me mostró Nir Oz.

Esto se debe a que los periodistas internacionales no pueden informar desde Gaza, ya que Israel y Egipto, que controlan las fronteras, no los dejan entrar.

La CIJ no puede juzgar un caso contra Hamás, que está clasificado como organización terrorista por Estados Unidos y Reino Unido, ya que no es un Estado.

"Matar niños es matar niños"

En Jerusalén, durante la Pascua, un destacado activista político cristiano palestino, Dimitri Diliani, me dijo que "matar niños es matar niños. No importa quién es el niño que está siendo asesinado. No importa quién está matando".