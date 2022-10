La red de gasoductos hacia China con la que Rusia quiere sustituir a Europa como su primer cliente

"A Rusia probablemente le encantaría hacer esto, pero no puede, al menos para el gas. La capacidad de la red existente entre Rusia y China es limitada. Esto significa que el gas que Putin no puede o no quiere vender en Europa todavía no puede ir a China", dice Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis e investigadora en el think tank Bruegel.