La silenciosa estrategia de Estados Unidos para armar a Taiwán "hasta los dientes" en medio de las tensiones con China

Para un observador casual puede que dicha cifra no le parezca elevada.

Los US$80 millones no son un préstamo. Provienen de los contribuyentes estadounidenses. Por primera vez en más de 40 años, Estados Unidos está utilizando su propio dinero para enviar armas a un lugar que oficialmente no reconoce.

Pero hasta ahora sólo se había otorgado a países u organizaciones reconocidas por las Naciones Unidas. Taiwán no lo es.

La clave era vender las armas suficientes como para que la isla pudiera defenderse de un posible ataque chino, pero no tantas como para desestabilizar las relaciones entre Washington y Pekín.

La vieja fórmula ya no funciona. Washington insiste en que su política no ha cambiado pero, en aspectos cruciales, sí lo ha hecho.

Presión para mejorar la estrategia militar

"Pero con el FMF (financiamiento militar extranjero), Estados Unidos envía armas directamente y es dinero estadounidense, por lo que no necesitamos pasar por todo el proceso de aprobación", comenta.

"No tenemos suficientes y necesitamos muchos", afirma.

Taiwán no está preparada

La estructura de mando, tácticas y doctrina del ejército no se han actualizado en medio siglo. Muchas unidades de primera línea tienen sólo el 60% del personal que deberían tener.

Según se informa, las operaciones de contrainteligencia de Taiwán en China son inexistentes y su sistema de reclutamiento militar no funciona.

"No hay ninguna formación regular", afirma un recién graduado.

"Disparábamos a objetivos, pero no nos enseñaron adecuadamente cómo apuntar, por lo que todos fallaban. No hacíamos ningún ejercicio. Al final hay una prueba de aptitud física, pero no nos preparamos para ello", añade.