La singular historia de cómo 3 viudas transformaron el champán

La viuda de Clicquot

Logró obtener otros $us 885.000 de su suegro para rescatarlo. Sin embargo, hacer eso durante las Guerras Napoleónicas en la Europa continental no sería fácil, pues el cierre de las fronteras hacían difícil el movimiento del producto.

"Todos dijeron 'no, no, no, no lo podemos hacer así'". Pero accedieron hacerlo.