La siniestra casa amarilla en los Alpes austríacos donde una doctora experimentó cruelmente con niños

Aunque aún con dificultad y nerviosismo pues, a pesar de que ya se siente bien y está feliz, no ha hablado mucho de eso públicamente y es desestabilizador para ella recordar su angustiosa infancia.

Cuando nació en Austria a mediados de los años 60, su mamá no estaba casada y, como en muchos lugares en la época, eso era una mancha tanto para las madres como para los hijos.

Su periplo le dejó pocas memorias amables de Austria, así que cuando se mudó a EE.UU. juró no volver nunca más ni pronunciar una palabra de alemán , en un intento de evitar que los recuerdos difíciles resurgieran.

Kinderbeobachtungsstation

Pero ese día, cuando se quedó sola, buscó una dirección en Innsbruck que recordaba, y se encontró con una palabra que no había visto antes.

Había informes detallados de otras personas que habían estado allí. Relatos que tocaron la fibra sensible de su propio trauma.

Y no solo existía, sino que las razones de su existencia eran muy distintas a las que había pensado por décadas.

No la llevaron ahí para cuidarla, sino para que fuera sujeto de un masivo experimento.

"Mi pasado me confrontó de una manera muy profunda, e inmediatamente acepté el desafío.

"Una vez que te enfrentas a este tipo de información, no puedes ignorarla: debes lidiar con ella, o ella lidia contigo".

Una noche oscura

"Yo no le gustaba a Anni y asumía el rol de persona sufrida que tenía que lidiar con una criatura difícil.

"El sacerdote me sacaba de la escuela con regularidad para regañarme por ser tan necia y hacerle pasar un mal rato a mi madre".

La habían acogido desde que tenía unos 3 o 4 años y "desde que tengo uso de razón, ella me acusaba de dañar cosas en su casa".

Rutinariamente, Anni la culpaba de haber roto platos o rayado paredes que ella no había tocado, y la golpeaba hasta que confesara, para luego castigarla encerrándola en el ático por horas.

O le impedía usar el baño hasta que no aguantaba, lo que llevaba a otro castigo.

"No tenía a dónde ir ni a quién acudir. Ni siquiera a los de los servicios de bienestar infantil, a quienes nunca les dije lo mal que estaban las cosas porque Anni me dijo que la alternativa sería mucho peor".

"En medio de la noche, alguien vino y me sacó de mi cama y me transfirió a un automóvil.

"No recuerdo quién estaba en el carro, pero sí recuerdo que Anni estaba allí cuando llegamos a Innsbruck.

"Me dieron ropa institucional, esta ropa interior tipo bombacho grande y luego una falda envolvente.

"No recuerdo exactamente cuándo me di cuenta de que era un hospital psiquiátrico. Solo recuerdo a los adultos con batas blancas.

"No nos dejaban hablar. Y el lenguaje que se permitía era abreviado.

La doctora

Los niños vivían aterrados: no se toleraba ningún asomo de resistencia.

Les habían dicho que hicieran una fila para recibir algo dulce, y cuando se lo dieron, vio que estaba "lleno de hormigas y me asusté".

"Debo haber gritado y me levantaron los adultos con batas, me sacaron afuera, y me pusieron una inyección".