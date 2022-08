La "siniestra" nueva generación de armas que están desarrollando varios países (como el misil usado contra el líder de al Qaeda)

Luego llegó la versión Hellfire R9X "Ninja", que aunque no es nueva, ha permanecido en gran medida en las sombras durante cinco años.

El misil Ninja no depende de una ojiva explosiva para destruir o matar a su objetivo.

El misil Avangard, por ejemplo, no necesitará volar fuera de la atmósfera terrestre.

La era autónoma

La empresa de desarrollo de armas Sword International tomó un vehículo terrestre no tripulado cuadrúpedo de Ghost Robotics, o un perro robot, y montó un rifle de asalto en él.

Las armas autónomas que no necesitan guía GPS son particularmente importantes.

Nuevas reglas de guerra

En resumen, sí, pero no parece que vaya a suceder.

Estados Unidos ha pedido un acuerdo global para detener las pruebas de misiles antisatélite , pero no ha habido aceptación entre la comunidad internacional.

En otras palabras, el acuerdo no se extiende a actividades espaciales militares o campos de batalla terrestres.

Sin embargo, todavía no ha habido un acuerdo internacional sobre una nueva ley o tratado para limitar su uso.

Sistemas de armas autónomos

El grupo Stop the Killer Robots (Paren los robots asesinos) ha pedido a lo largo de este período una prohibición internacional de los sistemas letales de armas autónomas.

Pero esto no solo no ha sucedido, sino que ahora mismo hay un punto muerto no declarado en las discusiones en la sede de la ONU en Ginebra sobre armas autónomas.