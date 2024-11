La situación “apocalíptica” en Paiporta, el epicentro de la tragedia en Valencia donde aún hay gente atrapada en sus casas

Las autoridades no han querido ofrecer una cifra aproximada de desaparecidos al no contar con datos suficientes, pero los medios locales informan que son cientos.

“Hay personas atrapadas”

“Necesitamos grúas y personas de rescate para que quiten todo el lodo que todavía queda en las calles. Hay gente que lleva tres días atrapada por que no han venido a mover el barro, las motos y los autos, y están atrapadas en sus casas”, explicó a BBC Mundo desde Paiporta Melissa Flores.

“No hay electricidad, no hay agua, la comunicación es deficiente, y no vemos cuando se pueda resolver pronto la situación”, lamentó.