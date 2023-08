La travesía de nigerianos que pasaron 14 días escondidos en la pala del timón de un barco hasta llegar a Brasil (cuya foto le dio la vuelta al mundo)

Cuatro polizones nigerianos partieron con la intención de llegar a Europa montados en la pala del timón de un barco petrolero. No tenían idea que iban destino a Brasil ni del viaje oceánico de dos semanas que casi les cuesta la vida. Esta es su historia.

El objetivo de Friday era alcanzar la pala del timón, el único lugar del enorme casco que podía ser accesible a una persona que no se supone que debe estar a bordo. No tuvo otra manera de alcanzar el timón desde el muelle que convencer a un pescador que lo llevara en su bote hasta allí. “Fue un santo ese pescador”, recordó Friday. “No me pidió dinero. Pudo ver que quería irme”.