La verdadera inspiración de Barbie y otras 5 curiosidades de la icónica muñeca

1. Por qué algunos hombres se disgustaron con la idea de una muñeca con figura de mujer adulta

RH : A la mitad de nuestros clientes realmente no les gustó. Los hombres pensaron que las mujeres no comprarían una mujer con el cuerpo de mujer -con senos y cintura angosta y tobillos delgados- esta muñeca de apariencia adulta y sexual.

Los hombres pensaron que sus esposas no las querrían y que no era apropiada para menores, pero estaban equivocados.

2. Cómo le llegó la idea a Handler de crear una nueva muñeca modelo

Trataba de expresarle esta idea a Elliot y a los otros diseñadores de Mattel, pero no conseguía una reacción favorable de ninguno. Así que, gradualmente, fui abandonando la idea.

3. La inspiración de la figura adulta de la muñeca vino de una tienda en Suiza

RH : No podía decidirse sobre cuál quería porque cada atuendo de esquí era diferente. Así que le pregunté a la vendedora, “¿Podría comprar este estilo y comprar ese atuendo?” y la mujer me miró como si estuviera loca. Sólo una estadounidense loca haría esa pregunta.

“No, si quiere ese atuendo, tiene que comprar esa muñeca; si quiere este atuendo, compra esta muñeca”, contestó. Para entonces ya se me había encendido el bombillo.

4. Cómo respondió la “Barbie” original a la muñeca

BH : Era muy raro. La gente se me acercaba a pedirme un autógrafo.

Cuando llegaban y me decían “Oh, tú eres la Barbie verdadera”, no podía entenderlo porque ese fue simplemente el nombre que le dieron a la muñeca, pero muchos creían que yo había sido la modelo y que se parecía a mí y que se suponía que yo era ella. Pero eso no es verdad.