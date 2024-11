"La vida bajo tierra es brutal, muchos no salen vivos": las ciudades subterráneas en las que transcurre el negocio de la minería ilegal en Sudáfrica

“La vida clandestina es despiadada. Muchos no salen vivos”, explica este hombre de 52 años, que habló con la BBC a condición de que no se utilizara su nombre real por temor a represalias.

Trabajo rentable a pequeña escala

“Aunque no son rentables para la minería industrial a gran escala, sí lo son para la minería a pequeña escala”, declaró al podcast de la BBC Focus on Africa.

Minero "con suerte"

Ndumiso no sale más a menudo por si pierde su lugar de excavación, pero al cabo de tres meses se le hace demasiado pesado permanecer bajo tierra. Recuerda que una vez, cuando llegó a la superficie, “estaba tan cegado por la luz del sol que pensé que me había quedado ciego ”.

Su piel también se había vuelto tan pálida que su mujer lo llevó a una revisión médica: “Fui sincero con el médico sobre dónde vivía. No me dijo nada y se limitó a tratarme. Me dio vitaminas”.

“La primera vez que me encontré con él no me fiaba, así que le dije que nos viéramos en el aparcamiento de una comisaría. Sabía que allí estaría seguro. “Ahora nos vemos en cualquier estacionamiento. Tenemos una báscula. Pesamos el oro en el lugar. Yo se lo entrego y él me paga en efectivo”, explica, señalando que se lleva entre US$3.800 y US$5.500.