Las 10 mejores ciudades para vivir, según de The Economist

Viena ha vuelto a ocupar el puesto número uno como la mejor ciudad del mundo para vivir, según el informe que elabora todos los años la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.

La capital austríaca le robó el título a Auckland, en Nueva Zelanda, que descendió al número 34, debido a las estrictas medidas de prevención que impuso por la pandemia, dice el informe.

Viena había perdido su lugar de privilegio el año pasado por el cierre de sus museos y restaurantes a causa de la covid, pero la reapertura de la vida cultural y social le devolvió la posición que ya había conseguido en 2018 y 2019.

En segundo lugar se posicionó Copenhague (Dinamarca), en tercero Zurich (Suiza), en cuarto y quinto lugar dos ciudades canadienses: Calgary y Vancouver, respectivamente.

Las 10 mejores ciudades para vivir

Viena (Austria) Copenhague (Dinamarca) Zurich (Suiza) Calgary (Canadá) Vancouver (Canadá) Ginebra (Suiza) Franckfurt (Alemania) Toronto (Canadá) Ámsterdam (Países Bajos) Osaka (Japón) y Melbourne (Australia)

Las ciudades se califican de acuerdo a sus índices de estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.

¿Qué convierte a Viena en la mejor ciudad para vivir?

De acuerdo a los autores del informe, "la estabilidad y la buena infraestructura son los principales encantos de la ciudad para sus habitantes, respaldados por una buena atención médica y muchas oportunidades para la cultura y el entretenimiento".

Otros datos curiosos

Si quieres saber cuáles son las urbes menos deseables para vivir, el informe también hace un listado de las 10 peores.

De abajo (la peor) hacia arriba son: Damasco (Siria), Lagos (Nigeria), Trípoli (Libia), Argel (Argelia), Karachi (Pakistán), Puerto Moresby (Papúa Nueva Guinea), Daca (Bangladés), Harare (Zimbaue), Duala (Camerún) y Teherán (Irán).

En cuantro a Londres, ocupa el puesto número 33, París el 19, Nueva York el 51, y Barcelona y Madrid el puesto 35 y 43, respectivamente.

