Las 300 islas que costaron US$12.000 millones y que fueron abandonadas por los millonarios en Dubái

Aunque no era una solución revolucionaria - en el lago Titicaca hay islas artificiales con varios siglos de historia-, el proyecto atrajo la atención, entre otras cosas, porque tenía un diseño de figuras elaboradas y simétricas que podían ser apreciadas desde el aire.

Y el negocio en los emiratos parece ser de los que no prosperaron como estaba planeado: el portal web Top Luxury acaba de declarar a “El Mundo” como el “mega proyecto más inservible del mundo”.

La palma y el mundo

Uno de ellos era el que tenía la forma de Groenlandia, donde se instaló una especie de “casa modelo” y se exhibía todo lo que iba a incluir aquel proyecto, que no solo prometía espacios residenciales sino resorts y restaurantes.

“Uno de los problemas grandes de “El Mundo” es que, a diferencia de La Palma, no tiene una conexión física con Dubai, no hay puente por el que uno puede llegar en auto ni tampoco hay una conexión entre las islas”, anota el académico Bonnett.

Otros proyectos

Pero que el proyecto de “El Mundo” no haya avanzado como se esperaba, no significa que la idea de convertir a Dubai un eje de negocios de la propiedad raíz no haya funcionado.