Las alegrías (y dificultades) de haber nacido un 29 de febrero

¿Qué se siente cuando uno sólo puede celebrar su cumpleaños una vez cada cuatro años? La respuesta es que al principio suele ser algo extraño, pero no por eso deja de ser algo positivo según cuentan las pocas personas nacidas el 29 de febrero.

Y eso hace sentir a Julia especial y que su cumpleaños sea diferente. En los años no bisiesto, cuando no tiene un día oficial para celebrarlo, suele organizar una semana de festejos.

Cuando intentó de conseguir un nuevo contrato telefónico, no superó la prueba de solvencia porque el 29 de febrero no aparecía como fecha en el sistema.

Contó que fue "realmente frustrante" y que las personas que la atendieron "hicieron como si mi cumpleaños no existiera ".

"Me contestó y me dijo: 'Me hace mucha ilusión que vengas. Normalmente, cuando doy una charla sobre mis libros, pregunto si hay alguien de años bisiesto, y nunca los hay'", contó Jane.