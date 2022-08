“Las circunstancias de la muerte de Marilyn Monroe fueron deliberadamente encubiertas”: incógnitas que rodean el deceso de la actriz 60 años después

"¿Cómo se escribe una historia de vida? La verdad rara vez sale a la luz, normalmente circulan las falsedades. Pero es difícil saber por dónde empezar si no empiezas con la verdad".

Norma Jean Baker (su verdadero nombre) tenía 36 años y dejaba atrás una vida llena de contrastes: estrella adorada por millones de personas alrededor del mundo , lidió c on innumerables problemas psicológicos y emocionales que ella misma atribuía a su infancia y, en menor medida, al peso de la fama.

Una meticulosa labor

"Marilyn no había sido una de mis actrices favoritas, me gustaban más Natalie Wood y otras artistas de esa época", le dice Summers a BBC Mundo.

"Fui a Los Ángeles y empecé a mirar qué hacía el fiscal de distrito. Muy pronto me di cuenta de que la historia era mucho más amplia y complicada de lo que pensaba .

"También me di cuenta de que su vida entera había sido mal cubierta por la prensa, excepto en dos o tres biografías. Había mucho que aprender", recuerda.

Fruto de ese trabajo, Summers publicó en 1985 Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe ("Diosa: las vidas secretas de Marilyn Monroe").

El libro ha sido actualizado y reeditado en varias ocasiones y sirve de base para el reciente documental de Netflix The Mystery of Marilyn Monroe: the Unheard Tapes ("El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas") en el que podemos oír grabaciones hasta ahora desconocidas de personas muy cercanas a Monroe.