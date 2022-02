Las controvertidas palabras de Whoopi Goldberg sobre el Holocausto por las que la actriz pidió perdón

Escucha esta nota aquí

Getty Images A Whoopi Goldberg le llovieron las críticas.

Whoopi Goldberg está en el ojo del huracán. La oscarizada actriz se enfrenta a las críticas después de que dijese en un programa de entrevistas de Estados Unidos que el Holocausto "no se trataba de raza".

El lunes, la actriz y personalidad de la televisión dijo en el programa The View de la cadena ABC que el genocidio nazi de los judíos involucró a "dos grupos de personas blancas".

Los críticos señalaron que el propio Hitler había ventilado su odio hacia los judíos en términos raciales. Goldberg se disculpó más tarde.

Los nazis, que se creían una "raza superior" aria, asesinaron a seis millones de judíos en el Holocausto.

La discusión del lunes fue provocada por la prohibición de una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial por parte de una junta escolar del estado de Tennessee.

La novela Maus, creada por el historietista estadounidense Art Spiegelman, y que representa a los judíos como ratones y a los nazis como gatos, ha ganado varios premios literarios.

La junta escolar dijo que prohibió el libro porque sus blafemias, desnudez y descripción del suicidio, eran inapropiadas para niños de 13 años.

Getty Images La oscarizada actriz tuvo que pedir disculpas.

Qué dijo Goldberg

Goldberg, de 66 años y que ha estado en The View desde 2007, le dijo a sus coanfitriones: "Me sorprende que eso los haya hecho sentir incómodos, el hecho de que haya algo de desnudez".

"Quiero decir, se trata del Holocausto, el asesinato de seis millones de personas, pero ¿eso no te molestó?

"Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto. Porque el Holocausto no se trata de raza. No, no se trata de raza".

La coanfitriona Joy Behar señaló que los nazis dijeron que los judíos eran una raza diferente.

Goldberg dijo: "Pero no se trata de raza. No lo es. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia otro hombre".

"Pero se trata de la supremacía blanca", respondió la copresentadora Ana Navarro. "Se trata de perseguir a judíos, gitanos y romaníes".

"Pero estos son dos grupos de personas blancas", respondió Goldberg.

La copresentadora Sara Haines señaló que los nazis "no los veían como blancos".

Goldberg continuó: "'¡Pero te estás perdiendo el punto! En el momento en que lo conviertes en una carrera, se va por este callejón. Hablemos de lo que es. Es cómo las personas se tratan entre sí. Es un problema".

Ella asintió con la cabeza a alguien detrás de la cámara mientras el tema musical del programa sonaba para indicar una pausa publicitaria.

Las críticas y la disculpa

Los críticos criticaron el programa por presentar desinformación peligrosa.

Jonathan Greenblatt, líder de la Liga Antidifamación, un organismo de control judío contra el odio, tuiteó: "No, Whoopi Goldberg. El Holocausto fue sobre la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior".

"Los deshumanizaron y usaron esta propaganda racista para justificar el asesinato de seis millones de judíos. La distorsión del Holocausto es peligrosa".

https://twitter.com/JGreenblattADL/status/1488257054582226951

"El antisimetismo es un cáncer y un veneno que se excusa cada vez más en nuestra cultura y televisión, y permea espacios que deberían conmocionarnos a todos", tuiteó también Meghan McCain, ex coanfitriona de The View

El comentarista conservador Ben Shapiro tuiteó la cita del líder nazi Adolf Hitler, quien escribió en Mein Kampf ("Mi lucha"): "¿No se basa su propia existencia en una gran mentira, a saber que son una comunidad religiosa, cuando en realidad son una raza?"

El Museo del Holocausto de EE.UU., en lo que se interpretó como una respuesta a Goldberg, escribió: "El racismo era fundamental para la ideología nazi. Los judíos no se definían por la religión, sino por la raza. Las creencias racistas nazis alimentaron el genocidio y el asesinato en masa".

En medio de las crecientes críticas, Goldberg se disculpó más tarde.

https://twitter.com/WhoopiGoldberg/status/1488320164517101574

"En el programa de hoy dije que el Holocausto 'no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre'. Debería haber dicho que se trata de ambas", escribió Goldberg en una publicación de Twitter.

"El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará. Lamento el daño que he causado", agregó.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=2FtW2Rk4KTg&t=1s