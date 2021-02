Las críticas de la oposición venezolana a Chile por la deportación de migrantes

Escucha esta nota aquí

El miércoles despegó el primer vuelo de las Fuerzas Aéreas chilenas con 87 migrantes, la mayoría venezolanos, expulsados del país.

Miembros de la oposición venezolana criticaron la decisión de Chile de deportar a unos 100 migrantes, en su mayoría venezolanos, que habían ingresado a su territorio de manera irregular.

Calificaron la medida de "deplorable", "dañina", y contraria a los tratados internacionales.

"La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no está en consonancia con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a cientos de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria", escribió en Twitter Julio Borges, el "comisionado de asuntos exteriores" del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, anunció el martes que los migrantes que serían deportados habían ingresado recientemente al país por la comuna norteña de Colchane, en la frontera con Bolivia.

"Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte (de Chile) y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses", dijo Rodrigo Delgado.

Y agregó: "esta es una notificación que hacemos como Gobierno de Chile para que todas aquellas personas que piensan ingresar por pasos clandestinos lo piensen, porque el destino de ellos va a ser la expulsión".

Según los medios chilenos, el vuielo de deportación forma parte de un plan del gobierno, el "Plan Colchane", para poner fin a la inmigración ilegal.

"Colapso"

Las deportaciones se producen luego de que dos migrantes, un venezolano y un colombiano, fallecieran al intentar llegar a territorio chileno a pie a través del paso con Bolivia, el cual cuenta con una altura que supera los 3.600 metros de altura. Getty Images Los migrantes fueron escoltados hacia el avión que los deportó tras haber ingresado a Chile por la frontera de Bolivia.

Según las autoridades chilenas, la localidad de Colchane, que tiene una población de 1.700 habitantes, "colapsó" tras la llegada de miles de personas en los últimos días.

El arribo masivo de migrantes provocó desabastecimiento de bienes básicos y enfrentamientos entre extranjeros y autoridades.

Además, generó el colapso del sistema sanitario debido a la pandemia de Covid-19, por lo que las autoridades instalaron campamentos de forma preventiva para atender a los inmigrantes.

"Estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias. Nos encontramos hoy día con 1.800 inmigrantes. La mayor concentración se encuentra en la localidad capital de Conchane, donde habitan 300 personas", dijo a BBC Mundo el alcalde de la comuna, Javier García.

"Por tanto, se ha producido un colapso sin precedentes en el poblado", agregó.

Los miembros de la oposición venezolana aseguran que la medida de expulsar a los migrantes viola los tratados internacionales de protección a refugiados.

"Las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados. Aquellos con antecedentes penales, que les caiga todo el peso de la ley, pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes", escribió en su cuenta de Twitter David Smolansky, representante ante la OEA de Juan Guaidó.

Por su parte, Julio Borges, refiriéndose a los más de cuatro millones de venezolanos que han huido de su patria golpeada por la crisis en los últimos años, escribió: "este drama humano no se frena con restricciones que exponen más la vida de los venezolanos. La solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro".

Un día antes de las expulsiones de Chile, la oposición venezolana había celebrado la medida del gobierno de Colombia de otorgar estatus migratorio legal temporal durante 10 años a alrededor de un millón de venezolanos que han ingresado al país de manera irregular en los últimos años.

