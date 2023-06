Las escuelas en Estados Unidos que prohibieron la Biblia por "vulgar y violenta"

Utah no es único caso

De todos modos, el comité no detalló qué pasajes son los que contienen "vulgaridad o violencia" .

Según el periódico Salt Lake Tribune, el padre que se quejó dijo que la Biblia del rey Jacobo "no tiene 'valores serios para los menores' porque es pornográfica según nuestra nueva definición ", refiriéndose a la ley de prohibición de libros de 2022.

Una "burla"

El distrito escolar determinó que el contenido de la Biblia no infringe la ley de 2022, pero sí que incluye "vulgaridad o violencia no aptas para alumnos más jóvenes". El libro permanecerá en los colegios secundarios.

"No se me ocurre qué hay en la Biblia que haya que quitar. No es como si hubiera fotos en ella", dijo a CBS News Bob Johnson, padre de un alumno de primaria, contrario a la retirada de la Biblia de las escuelas.