Las familias que 10 años después siguen buscando a las víctimas del desaparecido vuelo MH370, el mayor misterio de la historia de la aviación

"Durante años he estado preguntando, ¿qué quieren decir con 'contacto perdido'? Me parece que si pierdes el contacto con alguien, deberías poder reconectar con esa persona", dice Li.

A diez años de la tragedia

La búsqueda de los restos

"En el primer aniversario, me enteré de que no había una búsqueda organizada de los desechos flotantes en las costas. Simplemente no se había hecho”, dice.

Las hipótesis sobre los hechos

"Hemos pasado por una montaña rusa. Cuando empezaron la búsqueda, nos enterábamos de que habían visto algo y teníamos muchas esperanzas. Y luego oíamos que no, que no era el MH370. Y volvíamos a tierra. Cada vez era como si alguien se hubiera puesto encima de nosotros y nos hubiera dejado sin aliento”, agrega.

La respuesta del gobierno

"Sólo quiero que encuentren el avión", dice González. "Al menos así podré dejar que mi marido descanse en paz. En este momento no he hecho nada por él, ya sabes, para darle un homenaje. No puedo porque no tenemos nada tangible de él".