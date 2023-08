Las fortalezas de Inglaterra y España para disputar la final del Mundial femenino de fútbol

A pesar de no contar en la titular con la dos veces ganadora del Balón de Oro y estrella del Barcelona Alexia Putellas, España ha contado con la solidez de Aitana Bonmatí, pero sobre todo la explosividad de la joven Salma Paralluelo, quien marcó goles definitivos frente a Suecia y Países Bajos.

Inglaterra

En el partido por octavos no solo se quedó con 10 jugadoras , sino que perdió la que hasta el momento era la jugadora más desequilibrante.

“Es una entrenadora que tiene claro una sola cosa: la clave de la victoria está en los detalles”, escribió el diario británico The Guardian.

España

No se puede negar la calidad de las jugadoras de la selección española de fútbol: las mediocampistas Alexia Putella y Aitana Bonmatí o las juveniles que son las campeonas del mundo a nivel sub-17 y sub-20.

Pero más allá de las habilidades individuales, lo que ha demostrado esta selección española en el Mundial en el que es finalista ha sido una incansable vocación por ganar . Por no rendirse.

“Este equipo se ha hecho muy fuerte. Lo que tenemos ahora y no antes es la mentalidad ganadora, de creer, de no dar nada por perdido, de no bajar los brazos y, sobre todo, de saber sufrir”, dijo Bonmatí a los medios españoles tras la victoria ante Suecia.