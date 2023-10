Las imágenes del desplazamiento de palestinos mientras Israel amenaza con atacar Gaza “por tierra, mar y aire”

Algunos habitantes de la región han dicho que no se marcharán: "No voy a ir al sur, básicamente, porque es mentira, no hay ningún lugar que sea seguro", dijoel gazatí Mahmoud Shalabi a la BBC. Como ejemplo señaló el caso de una explosión que mató a decenas de civiles que evacuaban el viernes.

"Si Israel no es capaz de ubicar a Hamás, no debe bombardear a los civiles ni a la infraestructura. No somos animales, no estamos en un zoológico, somos seres humanos", lamentó.