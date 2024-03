Las imágenes falsas creadas con IA para intentar atraer el apoyo de los votantes negros hacia Trump

Pero no hay evidencia que vincule directamente estas imágenes con la campaña de Trump.

Un creador de una de las imágenes le dijo a la BBC: "No afirmo que sea verdadera".

"No soy un fotoperiodista", me dice Kaye desde su estudio de radio.

"No estoy ahí afuera tomando fotografías de lo que realmente está sucediendo. Soy un narrador de historias".

"No estoy afirmando que sea cierta. No estoy diciendo: 'Oye, mira, Donald Trump estuvo en esta fiesta con todos estos votantes afroamericanos. ¡Mira cuánto lo aman!'", dijo.

"Si alguien vota de una manera u otra por una foto que ve en una página de Facebook, es un problema de esa persona, no de la publicación en sí".

Cuando intenté interrogarlo sobre la imagen generada por IA, me bloqueó. Su publicación ha tenido más de 1,3 millones de visitas, según X.

No encontré imágenes de Joe Biden manipuladas de manera similar con votantes de un grupo demográfico en particular.

Las imágenes de IA del presidente tienden a mostrarlo solo o con otros líderes mundiales como el presidente ruso Vladimir Putin o el ex presidente estadounidense Barack Obama.

Una llamada de audio automatizada, supuestamente realizada por el presidente, instó a los votantes a no asistir a las primarias de New Hampshire donde él se postulaba.

Una encuesta reciente del New York Times y Sienna College encontró que en seis estados indecisos clave, el 71% de los votantes negros respaldarían a Biden en 2024, una fuerte caída desde el 92% a nivel nacional que lo ayudó a ganar la Casa Blanca en las últimas elecciones.

El lunes, MAGA Inc, el principal comité de acción política que respalda a Trump, lanzará una campaña publicitaria dirigida a los votantes negros en Georgia, Michigan y Pensilvania.

Dijo que los mensajes demócratas sobre la amenaza de Trump a la democracia no lo motivarían a votar, porque ya estaba desilusionado con el proceso electoral.

La economía estadounidense está en general bien, pero algunos votantes -como Douglas- no se sienten mejor porque también han pasado por una crisis del costo de vida.

En 2020, la atención se centró en la desinformación local, en particular las narrativas falsas de que las elecciones presidenciales fueron robadas, que fueron ampliamente compartidas por usuarios de redes sociales con sede en Estados Unidos y respaldadas por Trump y otros políticos republicanos.

"Cualquiera que tenga una audiencia sustancial en 2024 debe empezar a pensar: ¿cómo puedo examinar todo lo que me envían? ¿Cómo me aseguro de no convertirme, sin saberlo, en parte de algún tipo de operación de influencia extranjera?" afirma Nimmo.