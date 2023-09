Las mejores dietas para los delgados que quieren engordar

Para estas personas, subir de peso no es algo tan sencillo.

Dieta nutritiva y rica en grasas sanas

Salvo en casos en los que hay un trastorno, como la enfermedad del raquitismo o desórdenes alimentarios como la anorexia, la delgadez acentuada no conlleva perjuicios para la salud.

¿Cómo lograrlo? No se trata de empezar a devorar bolsas de papas fritas, comida basura, alimentos altos en grasas saturadas, pasteles o beber gaseosas azucaradas, advierten los expertos.

Ganar masa muscular

Aquellos que hacen mucho ejercicio pero que no intentan adquirir masa muscular también necesitan consumir snacks sanos y frecuentes para estimular la actividad física y mantener o subir el peso.

Problemas de autoestima

En un mundo donde más de la mitad de la población occidental padece de sobrepeso, las personas delgadas que lidian con problemas por no poder subir de peso a menudo sienten que sus preocupaciones se perciben como un capricho o una inquietud de una pequeña elite.

Para Michelle Salem, de Miami Beach, las inseguridades inherentes a ser demasiado delgada le han llevado, por ejemplo, a no querer vestir un determinado tipo de ropa o a no quedarse en bañador en frente de otras personas.

"No me resulta fácil encontrar la ropa adecuada sin tener que ir a la sección infantil o juvenil, o en ocasiones ha habido médicos que me han acusado de padecer anorexia", le cuenta a BBC Mundo.