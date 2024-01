Las mujeres que eran los "ojos de Israel en la frontera con Gaza" cuyas advertencias sobre Hamás nunca fueron escuchadas

Noa -una agente cuyo verdadero nombre ha sido modificado para proteger su identidad- asegura que pasaron toda la información sobre lo que estaban observando a oficiales de inteligencia y de mayor rango, pero que no podían hacer más.

Estas mujeres no fueron las únicas que reportaron la alarma.

"El problema es que ellos (los militares) no ataron los cabos", le dice a la BBC un excomandante de una de las unidades fronterizas.

Noa, que no estaba de servicio y leía los mensajes desde casa, recuerda haber pensado "esto es". El ataque que habían temido durante mucho tiempo había comenzado.

"Nuestro trabajo es proteger a todos los residentes"

Todas están conformadas por mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre los últimos años de la adolescencia y los 20 años. No portan armas.

"Nuestro trabajo es proteger a todos los residentes. Tenemos un trabajo muy duro: te sientas durante tu turno y no puedes entrecerrar los ojos ni moverlos ni siquiera un poco", explica Noa.

Un rol clave para entender las amenazas

Rápidamente otra responde con una nota de voz: "Chica, ¿dónde has estado? Hemos visto uno todos los días durante las últimas dos semanas".

En otra base a lo largo de la frontera, Gal (no es su nombre real), afirma que también se había dado cuenta del aumento de los entrenamientos.

Para la exsoldado Roni Lifshitz, que todavía estaba en servicio pero no le tocó trabajar el día que Hamás atacó, lo más preocupante que vio en las semanas anteriores fue la patrulla regular de vehículos llenos de combatientes de Hamás, que se detenían en los puestos de vigilancia al otro lado de la cerca fronteriza.

"De repente empezamos a ver cazadores y agricultores que no conocíamos. Los vimos yendo a partes donde antes no iban. Su rutina ha cambiado".

"Los cazadores de aves ponían sus jaulas justo en la cerca. Era extraño porque podían ponerlas en cualquier otro lugar. Los agricultores también se paraban justo al lado de la cerca, en áreas que no son agrícolas. La única razón por la que estaban ahí era para recopilar información sobre el sistema y ver cómo podían burlarlo. Nos pareció sospechoso", dice.

No todas las personas con las que hablamos eran conscientes del significado de lo que estaban viendo.

Hamás siempre estaba preparándose para un ataque, por eso algunas de las vigilantes no anticiparon que se estuvieran preparando para algo de la escala del 7 de octubre, dijo una.

Cuando Roni vio las camionetas en la frontera, según el protocolo, debía alertar a su comandante y luego seguir observando hasta que los vehículos ya no estuvieran en su sección.

Pero afirma que "no tiene idea" de adónde fueron realmente a parar estos informes.

"Probablemente a la inteligencia, pero realmente no sé si hacen algo con eso o no ", añade.

Dentro de la unidad, todos "lo tomaron en serio y lo transfirieron, pero al final ellos (las personas fuera de la unidad) no hicieron nada al respecto".

"¿Para qué estamos aquí si nadie nos escucha?"

Añade que si bien los reportes eran discutidos por los altos mandos de la base cuando "evaluaban la situación", no parecían hacer nada más allá.

"Me dijo que las chicas se habían dado cuenta de que se avecinaba un desastre. Y yo le pregunté: '¿Te estás quejando?'".

"Y no entiendo exactamente el ejército, pero tenía claro que no son las bases, sino los rangos superiores", los que tienen que tomar medidas, prosigue.

Si bien no lo sabían en ese momento, las tatzpitaniyot no fueron las únicas que expresaron preocupación.

Según un informe del New York Times, un extenso plan que detallaba los planes de Hamás había estado en manos de funcionarios israelíes durante más de un año antes del 7 de octubre, pero fue desestimado.

"No recibieron la atención que deberían haber recibido"

"Desafortunadamente esto es algo que no se hizo".

Añade que si bien aún no se ha llevado a cabo una investigación completa, está claro que los informes de las vigilantes "no recibieron la atención que deberían" .

"A veces tiene que ver con la confianza en sí mismos que tienen los oficiales superiores. Te dicen: 'Está bien, te escucho, pero sé lo que está pasando mejor que tú. Tengo más experiencia. Soy mayor que tú. Tengo una imagen más estratégica, y lo que me estás contando no puede ser así', por ejemplo".

El general de brigada Amir Avivi, exsubcomandante de la división de Gaza, no cree que el sexismo haya sido un factor, pero está de acuerdo en que se debería haber hecho más para abordar las preocupaciones de las vigilantes.

"No puedo decir con certeza qué pasó exactamente, pero puedo decir lo que se espera (en ese tipo de situaciones)", dice.

Afirma que el "mayor fracaso" fue la "suposición de que ellos (Hamás) estaban disuadidos", la suposición de que "sí, están entrenando, sí, tienen un plan pero no van a ejecutarlo ".

Las vigilantes tienen opiniones diferentes sobre por qué sus informes no obtuvieron una mayor respuesta.

"Todos nos veían únicamente como los ojos, no veían a otro soldado", apunta Roni.

"Soy taxista y recojo gente en la estación de tren y cuando veo a una soldado cuyo padre la está recogiendo, me duele. Siento celos".

"No soy la misma persona"

"Me persigue a todas partes: está en mis pesadillas y en mi mente, cuando no tengo sueño y cuando no tengo hambre", explica.