Las poderosas mujeres que ayudaron a expandir el imperio que llevó a China a construir su famosa muralla

Datos escondidos en la tierra

Sin embargo, no fue sino hasta que avanzaron las técnicas de secuenciación genética hace unos años que el equipo de Warinner pudo confirmar el género femenino de varios sitios de enterramientos con absoluta certeza.

Cambio de perspectiva

De algún modo, eran el pegamento virtual –o tal vez los hilos de seda- que mantenían unido al reino itinerante , que no contaba con ciudades permanentes o instalaciones físicas para afirmar su presencia.

Objetos de lujo

"Cuando las excavas se adentran hasta 20 metros en el suelo”, explica Ursula Brosseder, arqueóloga especializada en prehistoria del Centro Libniz de Arqueología en Alemania (que no formó parte del estudio de Max Planck).

"Un cinturón es un símbolo muy importante de estatus y rango, pero típicamente pertenece a la esfera masculina y no a la femenina”, explica.

“Lo que es muy interesante es que solo los Xiongnu en este período le daban los cinturones a las mujeres y no tanto a los hombres”.

Rivales peligrosos

Los chinos Han no eran rivales para ellos.

Algunas tumbas de mujeres contenían equipos ecuestres, pero los investigadores no pueden decir con certeza si las mujeres peleaban junto a los hombres o no. “Creo que no debemos excluir que también había mujeres guerreras”, dice Brosseder.