Las preguntas sin respuesta que deja la caída de un avión militar en Rusia en medio de las acusaciones entre Moscú y Kyiv

Eso no significa que todas las palabras del Ministerio de Defensa ruso y del Kremlin sean falsas , o las de los parlamentarios y los medios estatales.

Kyiv no confirmó esto y en Rusia no se presentaron pruebas.

Todas las personas a las que llamamos para solicitar información nos dijeron "todavía no", "estamos verificando información" o "simplemente esperen". Durante ocho horas no hubo nada.

Eso no detuvo las especulaciones de Rusia, incluidas las descabelladas afirmaciones de que Ucrania había matado a sus propios soldados a propósito.

El supuesto fundamento de esto es tan retorcido que no vale la pena repetirlo.

Pero descartar tales comentarios no significa descartar la posibilidad de que Ucrania haya cometido un terrible error. Después de todo, sabemos que el avión cayó y que Ucrania tiene la capacidad para hacerlo.

Esto fue corregido posteriormente, diciendo que la fuente no había sido corroborada.

Ucrania subraya que no dispone de información fiable sobre quién estaba a bordo.

Pero sí confirmó que estaba previsto un intercambio de prisioneros para el miércoles y que no se produjo.

Esta vez, dice Ucrania, no hubo nada de eso .

Aún no podemos estar seguros de quién o qué iba en el avión que se estrelló. No sabemos cuánto saben los funcionarios aquí en Kyiv y no dicen.