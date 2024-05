Las protestas que se multiplican en los lugares más visitados del mundo en contra de "los malos turistas"

El mensaje en las pancartas de las protestas contra los turistas realizadas en las Islas Canarias (España) en abril pasado no podía haber sido más claro: "Turista: ¡respeta mi tierra!".

Buscan uno que respete la cultura y la naturaleza locales, no uno que beba cerveza barata en la playa y deje su botella vacía o la colilla del cigarrillo en la arena .

Un debate en pleno desarrollo

Actualmente en muchos destinos del mundo se discute sobre el tipo de turistas que quieren en sus calles y el que no.

"Cada vez que viajamos, se produce un encuentro cultural en el que intercambiamos ideas y chocamos. Era cierto hace décadas y también lo es hoy para el turismo de masas. Pero ahora está sucediendo algo diferente: el volumen. Los turistas no se están comportando peor, simplemente hay más de ellos ", agregó.

En los cuatro puntos cardinales

Más allá del perfil del visitante

Las autoridades turísticas se deleitan con el auge de los viajes, porque se restablece el equilibrio después de los años desesperadamente difíciles de la pandemia, pero –como demuestra el clamor de los habitantes locales– el boom no beneficia a todos .

"La discusión no es realmente sobre el tipo adecuado de turista, sino sobre cómo garantizar que la población local se beneficie del turismo", afirmó Sebastian Zenker, experto en turismo de masas y director académico del Máster en Turismo Sostenible y Gestión Hotelera de la Escuela de Negocios de Copenhagen (Dinamarca).

"Si nos fijamos en las Islas Canarias, he leído que un tercio de la población vive al borde de la pobreza. El turismo ofrece grandes ingresos a estas islas, pero ¿para quién? No basta con decir que queremos acoger a los turistas que se comporten bien y gasten más dinero, lo que importa es adónde va el dinero. De momento, una gran parte de la población no se beneficia", señaló.