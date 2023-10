Las resoluciones rechazadas en la ONU sobre la guerra entre Israel y Hamás y qué puede hacer el organismo internacional frente al conflicto

Analizamos por qué no salen adelante sus resoluciones y hasta qué punto la ONU puede influir en un conflicto armado como el que se desarrolla hoy en el mayor polvorín de Medio Oriente.

Washington argumentó que la iniciativa “ no mencionaba el derecho de Israel a la autodefensa ”, según su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Pese a no apoyar la resolución, EE.UU. se comprometió a seguir trabajando con el Consejo para proteger a los civiles en el conflicto.

No obstante, recibió una oleada de críticas de miembros permanentes y no permanentes de este organismo de las Naciones Unidas.

Brasil, que había redactado la resolución, lamentó que el Consejo no haya actuado “rápidamente” y alegó que “cientos de miles de civiles en Gaza no pueden esperar más”, mientras Ecuador -otro miembro no permanente- también instó a “no continuar en silencio” ante lo que ocurre en la franja.