Las tensiones diplomáticas entre Chile e Israel tras la decisión de Boric de excluir a representantes israelíes de una importante feria aeronáutica

"Lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones", explicó Boric en una rueda de prensa, el 8 de marzo pasado.

“La decisión perjudica aún más las relaciones bilaterales de más de 70 años no sólo en defensa y seguridad sino también en otras áreas como el manejo de recursos hídricos, la agricultura, salud, intercambio académico, ciencia y tecnología”, señaló Artzyeli a través de su cuenta de X (Twitter).

BBC Mundo se contactó con la embajada de Israel para obtener una declaración oficial al respecto, pero declinaron hacer comentarios señalando que no lo harán hasta que las cosas decanten.

Escalada en las tensiones

En una entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, el embajador israelí no sólo lamentó la medida sino que también afirmó que no ha tenido ningún tipo de contacto con las autoridades chilenas desde el 7 de octubre (día del ataque de Hamás), a pesar de que aseguró haber intentado establecer una conversación.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, dijo que “en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica; yo he sido también embajador, diplomático representante de Chile, y si a mí se me cierran las puertas, pregunto por qué se me han cerrado las puertas”.