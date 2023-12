Last Christmas, el éxito de George Michael con Wham!, alcanza el N° 1 de las listas de éxitos en Reino Unido por primera vez en Navidad, tras 39 años

Sony Music La inspiración para escribir la canción llegó mientras George Michael (derecha) miraba un partido de fútbol.

Es un clásico de estas fiestas desde hace décadas, pero nunca había alcanzado el número 1 en las listas de éxitos en Reino Unido en la semana de Navidad.

Pero este año Last Christmas, el éxito de Wham! escrito por George Michael hace 39 años, por fin lo logró.

El clásico venció al tema You’re Christmas To Me de Sam Ryder, y también sobrepasó la histórica All I want for christmas, de la estadounidense Mariah Carey, que quedó tercera.

Last Christmas, que habla de una ruptura amorosa, fue lanzada originalmente en 1984. George Michael tenía la intención de que lograra la primera posición en las listas musicales en la semana de Navidad en Reino Unido, un hito muy codiciado en ese país. Pero esto nunca pasó.

El éxito de Michael, quien casualmente, murió el día de Navidad en 2016, fue desbancado en 1984 por el sencillo Do They Know It´s Christmas? de Band Aid, un proyecto para recaudar fondos por el hambre en Etiopía en el que él mismo participó.

Sony Music La canción ya ha sido número uno dos veces, pero nunca en la semana de Navidad.

En tiempos reciente la canción se ha colado número 1 en las listas musicales durante esta época del año, pero no en las fechas cercanas al día de Navidad.

Esta semana, los fans de Wham! en Reino Unido reprodujeron la canción 13,3 millones de veces, lo que la convierte en la canción más escuchada.

"Es maravilloso y humillante haber llegado allí", comentó Andrew Ridgeley, el legendario compañero de george Michael en el dúo Wham!. "La cima es un gran lugar para estar", agregó en conversación con al BBC.

El cantante dijo que George siempre había querido que la canción fuera el número uno en Navidad.

"Sintió que todo gran compositor debería poder escribir un éxito navideño por encargo. Desafortunadamente, a George le llevó demasiado tiempo, pero estaría absolutamente encantado”.

La inspiración asombrosa de George Michael

Getty Images George Michael quiso que su composición alcanzara los primeros lugares en las listas de música durante Navidad, pero no lo pudo ver en vida.

Last Christmas fue escrita por George Michael en el dormitorio de su infancia en febrero de 1984.

La inspiración surgió de la nada, mientras el cantante estaba en la casa de sus padres en Hertfordshire.

"Había un partido de fútbol en la tele y de repente saltó y desapareció arriba, donde tenía un pequeño estudio", contó Ridgeley,

"Aproximadamente una hora después, regresó y dijo: 'Andy Andy, tienes que escuchar esto'. Rara vez lo vi tan emocionado o tan animado”.

"Y tan pronto como lo escuché, fue tan evidente que tenía todas las características de un clásico navideño. Fue un momento asombroso".

La canción fue grabada en agosto de 1984 en los estudios Advision de Londres. Michael cubrió el lugar con adornos navideños para crear el ambiente.

Cuando el dúo mostró el tema a sus familias, "se cobró su primera víctima", dijo Ridgeley a RTÉ en 1984.

"Una de las amigas de mi madre tuvo un romance en Navidad, de eso trata la canción. La dejaron plantada y cuando la escuchó rompió a llorar".

El video cursi pero alegre fue filmado ese mismo año en Suiza, con las coristas de Wham!, Pepsi y Shirlie, y la modelo Kathy Hill.

Esta producción también sería la última vez que se vería a Michael sin la barba que tanto lo definió.

Luego del rodaje del video musical, el icono grabó su voz para Do They Know It's Christmas.

Pero Last Christmas es ahora la tercera canción más popular de todos los tiempos en Reino Unido.

BBC