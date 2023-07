Leasehold, el sistema “feudal” por el que millones de personas en Inglaterra no son propietarias del terreno en el que están sus casas

Una larga lista de problemas

"Ha creado desajustes sistemáticos de poder que no benefician a los compradores. Es algo que no tiene cabida en una sociedad moderna", asegura Zoltaniecka.

Un sistema medieval

Falta de transparencia

"Me siento estafado. Me mudé a lo de mi esposa hace dos años, así que ya ni siquiera vivo allí", le dice el joven a BBC Mundo.

"Es muchísimo dinero. En el caso del seguro, los dueños de la tierra me envían la factura sin ningún tipo de transparencia. No me dicen si es una tarifa competitiva ni cuánto dinero ganan en comisión. No me dicen nada", explica Joe.