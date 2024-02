Leptospirosis: "Mi diagnóstico hubiera sido más rápido si no existiera un estigma sobre la enfermedad"

Como no pensó que hubiera entrado en contacto con algo aparentemente tan alejado de su realidad, Amanda creyó que tenía covid-19 o una gripe fuerte, y acudió a urgencias de un hospital de alto nivel de su ciudad, São Paulo, en Brasil.

"El médico me dio el alta sin levantar sospechas. Regresé a casa con los mismos síntomas y me hicieron pruebas que indicaron anemia y niveles bajos de potasio ".

"Una conversación con una amiga nefróloga fue lo que me salvó", recuerda.

"Ella me dijo que un nivel bajo de potasio acompañado de fiebre indicaba la necesidad de solicitar una prueba de leptospirosis, que me sugirió junto con varias otras. En ese momento pensé que era una exageración, pero lo hice”.

"No pasé por ninguno de los escenarios de transmisión más comunes en los meses anteriores. No estuve presente en inundaciones, no toqué desechos... Fue un shock total. Sé que la leptospirosis puede ser muy grave. Tenía miedo de morir".