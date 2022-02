Limón en México: por qué el costo del cítrico alcanzó un “récord histórico” (y cuándo bajará de nuevo)

Escucha esta nota aquí

En los tacos al pastor, en el pozole o con el tequila: cualquiera que haya comido (o bebido) en México sabe que el limón es mucho más que un simple acompañamiento.

Sin embargo, su precio se ha disparado tanto -especialmente en los últimos dos meses- que contar con este sabor fundamental para tantos platillos está siendo cada vez más difícil para los consumidores.

"Para la comunidad mexicana es imposible prescindir del limón", asegura Alejandro Pichardo, vendedor en una frutería de la colonia Roma en Ciudad de México donde el kilo de limón cuesta 85 pesos (algo más de US$4).

La importancia de este cítrico puede verse en un puesto de tacos no muy lejos de allí, donde los clientes se sirven a su gusto de una bandeja repleta de limones en pedazos que exprimen sobre sus tortillas.

Luis, quien regenta el puesto desde hace una década, sabe que en otros lugares se está limitando el uso de limón para los compradores. También que en otros puestos se ha aumentado el precio de los tacos por el coste actual de esta fruta.

Pero él se resiste a acometer cambios y sigue vendiendo la orden de cinco tacos por 30 pesos (US$1,5). Al menos de momento, pero sí reconoce haber pensado en subir el precio.

"No queremos limitar el limón porque para la gente es muy importante, pero es que ahora el kilo nos cuesta igual que el kilo de carne. Prácticamente no hay ganancias", le dice a BBC Mundo.

"No queremos limitar el limón porque para la gente es muy importante, pero es que ahora el kilo nos cuesta igual que el kilo de carne. Prácticamente no hay ganancias", le dice a BBC Mundo.

Un "récord histórico"

En efecto, el precio del limón casi se triplicó en un año en México hasta los 46,41 pesos por kilo como promedio del pasado enero, según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Pero es que hace solo dos meses, el limón costaba menos de la mitad: 19,56 en noviembre. Según la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), el precio promedio de venta al consumidor en la semana del 2 al 8 de febrero era de 80,19 pesos.

"Son récords históricos, no tenemos registro de que el limón llegara antes a los precios actuales", le confirma a BBC Mundo Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario mexicano (CNA).

Este aumento podría entenderse dentro de la inflación global que está impactando a los precios de casi todos los países. El limón en Chile, por ejemplo, se encareció en enero un 35,2% respecto a diciembre. En Lima, Perú, aumentó un 7,38%.

Pero en México la subida fue mucho más dramática. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), el limón fue el producto de la canasta básica que más se encareció en los dos últimos meses: 46,11% en diciembre y 68,77% en enero.

Queda lejos de la calabacita, segundo producto que más aumentó en enero con un 19,28%. Y aún más de la inflación general en México, que el pasado mes fue del 0,59% con una tasa anual del 7,07%.

Así, detrás de estos precios se esconde también una bajada de producción del limón en México, segundo productor mundial,solo por detrás de India. En 2021, según datos de la Secretaría de Agricultura mexicana, se recolectaron 2.965.000 toneladas.

Y aunque realmente, en promedio, esta cifra supuso un 4% más que en 2020, fue en los últimos tres meses de 2021 -en los que se obtiene casi un tercio de la producción del año- cuando las cifras cayeron notablemente.

Así, diciembre tuvo un descenso de producción nacional de 45.357 toneladas respecto al mes anterior. En tres de los principales estados productores (Veracruz, Michoacán y Tamaulipas), por ejemplo, se recolectaron 24,3% menos que en noviembre.

Por si fuera poco, junto a esta menor oferta se da una mayor demanda de limones que suele repetirse a finales de año coincidiendo con los meses de frío y sus beneficios ante algunas enfermedades.

El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró cuando se contagió de covid en enero que el cítrico había sido parte de su tratamiento junto a agua, paracetamol y miel. "Aunque está caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto", dijo tras recuperarse.

¿Cuáles son las causas?

El descenso de recolección a finales del año pasado sumado a que el período de enero a marzo es siempre el de menor producción del año explica la menor oferta actual -y, en consecuencia, el encarecimiento- de limones en México, pero ¿cuáles son las causas?

Tanto productores, economistas como la Secretaría de Agricultura del gobierno apuntan a factores relacionados con el cambio climático como las heladas y lluvias recientes que causaron pérdidas en las cosechas.

Otra de las razones fue el encarecimiento de los fertilizantes. "En menos de un año su costó aumentó más de un 100%. Y eso ha provocado que algunos productores no tengan recursos para utilizarlos, lo que afecta a la productividad", señala el director del CNA.

Y también, si bien este es un problema que viene de lejos, afecta la inseguridad en entidades de tanta producción limonera como Michoacán, donde algunos agricultores abandonaron sus producciones ante las amenazas y extorsión del crimen organizado.

"Estos grupos condicionan qué día se corta (el limón), hacen que el productor les venda a los precios que ellos marcan e incluso se van adueñando de los terrenos. Primero se sirven y luego dejan que la gente trabaje, casi parecen terratenientes", le dice a BBC Mundo el párroco del municipio michoacano de Aguililla, Gilberto Vergara.

Desde esta localidad asediada desde hace años por pugnas entre carteles, el religioso cuenta cómo estos grupos pedían dinero a los agricultores a cambio de dejarles sacar sus productos del pueblo o directamente impedían la salida de camiones cargados de limones mediante el bloqueo de la principal carretera.

"Por esto y por la violencia, la gente se ve obligada a abandonar sus parcelas. Así que tristemente tenemos alrededor de (la localidad de) El Aguaje limoneras abandonadas que no producen, y llenas de maleza porque algunas familias se fueron, otras no pueden pasar y otras tienen miedo. Es un gran problema y una gran pérdida", denuncia.

Un aumento de precio que "no es proporcional"

Dada su posición entre los principales exportadores de limones, podría pensarse que la venta de cítricos fuera de México influyó también en la poca oferta existente dentro del país.

"Pese a que el consumo anual de limón en México es de 15,1 kilos per cápita, muy por encima por ejemplo de los 8,1 kilos de aguacate, queda una cantidad destinada al consumo local que satisface la demanda", afirma Kathia Ramos, directora de la licenciatura en Finanzas del Tec de Monterrey.

"Pero es importante recordar que gran parte de lo que se produce está destinado a la exportación porque está mejor pagado en el extranjero. Es algo muy similar a lo que ocurre con el aguacate en Estados Unidos, por el que ofrecen mejor precio. Podemos ver lo mismo con el limón", le dice a BBC Mundo.

EE.UU. es, con diferencia, el principal comprador de limón cultivado en México. Le siguen a gran distancia Países Bajos, Reino Unido, Japón y otros países europeos, según datos oficiales de 2019.

Sin embargo, la Secretaría de Agricultura aseguró en un informe del 20 de enero que el volumen que México destina al mercado externo (que suele ser de casi un 30% de su producción total de limones) no presentó modificaciones al alza en 2021 que pudieran explicar el actual encarecimiento, ni tampoco hubo aumento en los precios de venta de exportación.

De hecho, pese a las razones que pueden explicar la situación actual, la Secretaría advirtió que este encarecimiento del limón "no es proporcional a los aumentos de precios" al comprador y advirtió que "debe revisarse el factor intermediarismo para que el consumidor no se vea afectado injustificadamente".

Un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) publicado por el diario El Universal apuntaba en esa misma dirección al asegurar que el precio de venta del limón al consumidor durante la última semana de enero fue 82,6% mayor que a lo que se vendió en el medio mayoreo.

Luis Fernando Haro, del Consejo Nacional Agropecuario, reconoce que "uno podría pensar que al productor le está yendo muy bien, pero es importante señalar que estos precios que vemos son los del final de la cadena productiva, no los que llegan al agricultor".

Según el director del CNA, el precio promedio en 2020 y 2021 de lo que recibieron los productores de limón fue de unos 10-12 pesos por kilo. Actualmente, tomando el estado de Jalisco como referencia, pueden recibir entre 40 y 55 pesos.

"Tenemos que ver de qué manera podemos hacer que se produzcan más alimentos que lleguen de manera más asequible al consumidor", reconoce.

¿Cuándo bajarán los precios?

A la pregunta de cuándo bajará el precio del limón -probablemente lo que más interese al consumidor-, los expertos consultados coinciden al apuntar a entre abril y mayo, ya que es cuando la producción suele aumentar cada año y hay más cítricos a la venta.

Pero, pese a este récord de precios y un salario mínimo general en el país de solo 172,87 pesos diarios (menos de US$8,5), parece difícil que la mayoría de mexicanos puedan vivir sin un producto tan fundamental en su dieta diaria.

"Los salarios no incrementan al mismo ritmo que la inflación, pero quienes estamos acostumbrados a la cocina mexicana sabemos que casi no hay sustituto para el limón. Esto afecta al bolsillo de las personas porque no lo dejan de comprar, sino que incrementan el gasto en limones y dedican menos a otros productos", opina la economista Ramos.

Marcos González Alejandro Pichardo vende el limón a 85 pesos el kilo.

Desde su frutería en Ciudad de México, Alejandro Pichardo confirma que sus clientes siguen adquiriendo limones pese a haberse convertido en casi un producto de lujo para muchas familias.

"Creo que los intermediarios le suben el precio precisamente porque saben que se va a seguir comprando. Es algo tan importante en México que la gente se va a quitar de otras cosas antes que del limón", concluye.

