Little Buenos Aires, el barrio donde se concentra la triple migración argentina en Miami

Pero los que llegan a Miami no forman parte del 38,7% de pobres de ese país. Esta ciudad queda a 7.090 kilómetros de Buenos Aires . El argentino que decide vivir en Miami no cruza fronteras calientes, ni boyas alambradas. A Miami solo llegan por Wilcox Field, el aeropuerto internacional de la ciudad.

Ignacio es ingeniero en sistemas. En Argentina trabajaba en lo que le gusta, pero en enero de 2022 lo dejó todo. "Me imaginaba cómo iba a seguir la cosa allá, por eso decidí salir", dice. "Me gusta Argentina, pero no quiero volver. Después me iré a Italia".