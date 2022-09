Lo que debes comer y lo que no si tienes diarrea

A partir de ahí, se puede evaluar lo que se debe o no se debe comer.

Además, es importante entender que no se trata solo de alimentos recomendados o no, sino también de cómo se almacenan, preparan y sirven.

Pero, en general, los especialistas no recomiendan algunos tipos de alimentos que tienden a agravar la diarrea en la población general.

La diarrea puede ser común, pero es una condición de salud seria que puede incluso matar si no se trata adecuadamente.

¿Hay que tomar medicamentos o alimentos para intentar frenar la diarrea?

Los expertos recomiendan no interrumpir la diarrea, porque es una manifestación de defensa del organismo e intentar detenerla puede afectar a la lucha contra alguna toxina de alguna bacteria que provoque inflamación en el intestino, por ejemplo.

Pero hay alimentos que generalmente se recomiendan a todas las personas para aliviar o no agravar los síntomas, como el pollo sin grasa, el pescado (no graso), la carne magra, el arroz blanco, las manzanas sin pelar, las zanahorias, las papas, el caldo de judías y los plátanos.