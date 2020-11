Los 27 venezolanos deportados de Trinidad y Tobago que tuvieron que ser devueltos y están ahora en custodia

Escucha esta nota aquí

Reuters Pasaron 48 horas en alta mar.

"Estamos llegando a la orilla de la playa, estamos llegando a Trinidad", se escucha decir al hombre que está al mando de un pequeño barco pesquero de madera.

El video, compartido en Twitter por David Smolansky, el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, muestra a un grupo de venezolanos este martes, momentos antes de regresar por mar a Trinidad y Tobago.

Son 27 y entre ellos hay 16 niños, incluido un bebé de cuatro meses. El tiempo está nublado, la gente va con los ojos apretados para evitar el agua de mar que les salpica en el cuerpo.

Fueron expulsados por las autoridades trinitenses dos días antes, el domingo, algunos de los menores sin sus padres, horas antes del inicio de un juicio en el que solicitarían su permanencia en la isla, según le informó a BBC Mundo la abogada Nafeesa Mohammed.

Pero el motor de la lancha se dañó, y estuvieron navegando durante 48 horas sin que los familiares conocieran su paradero, hasta que por orden de un tribunal fueron devueltos a Trinidad y Tobago.

Allí fueron detenidos y se encuentran ahora en custodia.

Así se lo confirmó este miércoles a BBC Mundo Smolansky, quien es también dirigente de Voluntad Popular, el partido fundado por el opositor venezolano Leopoldo López, así como la abogada Nafeesa Mohammed.

BBC Mundo se puso en contacto con la Cancillería de Venezuela, pero respondió que de momento no va a hacer comentarios sobre el caso.

Reuters El grupo estaba formado

"Sobrevivimos como pudimos"

"Estuvieron en alta mar las 48 horas. Hubo condiciones climatológicas adversas, especialmente por fuertes precipitaciones. Varios niños estaban deshidratados y descompensados", le explicó Smolansky a BBC Mundo.

En un reporte hecho público este martes, la policía de Trinidad informó que los ubicó cerca de la playa Los Iros, en el suroeste de la isla, y que recibieron atención médica.

"Sobrevivimos como pudimos en el mar. No hemos comido, nos picaron la plagas, algunos de los niños están resfriados, vomitaron y están débiles, pero gracias a Dios pudimos llegar", le dijo Cristian Mendoza, uno de los venezolanos retornados, al medio local Trinidad y Tobago Newsday.

"Es una situación tan tremenda que no puedo hablar", le comentó escuetamente a BBC Mundo el padre de dos niños de 9 y 5 años que habían sido deportados junto a la madre, y que prefirió no ser identificado.

Reuters Fueron detenidos a su regreso a Trinidad y Tobago y se encuentran en custodia.

De acuerdo a Smolansky, este miércoles los niños detenidos no han podido ver aún a sus padres.

Y "es importante garantizar que se reunifiquen con la familia, obtengan protección, queden en libertad y se evite otra deportación".

El representante de la OEA no es el único en llamar la atención sobre la cuestión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó "preocupación" por la situación tras denuncias sobre la desaparición de los migrantes. La CIDH exhortó a Trinidad y Tobago a "garantizar el ingreso" de venezolanos "que buscan protección internacional por razones humanitarias".

"Trinidad está bajo asalto"

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció este miércoles a través de Twitter la utilización para fines políticos de los 16 menores.

Rowley se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien atribuyó, junto a otros funcionarios, el haber "declarado la guerra", prácticamente, a Trinidad y Tobago por no apoyar un cambio de gobierno en Venezuela.

Getty Images El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció este miércoles la utilización de los menores para fines políticos.

"Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas, sin rostro, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto de refugiado", indicó el primer ministro.

Sostuvo además que se espera que una pequeña nación insular de 1,3 millones como es Trinidad y Tobago abra sus fronteras a un vecino -Venezuela- de más de 30 millones de personas, incluso durante una pandemia como la de la covid-19.

Un día antes, el martes, ministro de Seguridad Nacional Stuart Young defendió en una rueda de prensa la deportación de migrantes "ilegales" venezolanos.

"Yo no puse a ninguna persona en ningún bote (…) no sé si son 10, 12 o 16 niños, no sabemos de qué hablan".

"Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable, y deberá afrontar consecuencias judiciales", agregó.

"A los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en Trinidad, su permiso será revocado y también será deportado".

Young recordó además que las fronteras de Trinidad y Tobago están cerradas por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo.

Destino de venezolanos

Los venezolanos continúan abandonando su país para huir de la violencia, el alto costo de la vida, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos.

En todo el mundo se contabilizan 5,4 millones de venezolanos según datos publicados por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes avalada por ACNUR.

En Trinidad y Tobago se estima que viven 24.000 venezolanos, 50% en situación irregular.

Es uno de los países del continente que impuso visa a los venezolanos para ingresar.

Reuters Se calcula que en Trinidad y Tobago hay 24.000 venezolanos.

En el año 2018 iniciaron las primeras deportaciones de venezolanos en Trinidad, dijo este martes Carlos Valero, diputado opositor venezolano al recordar que en abril de ese año fueron expulsados 82 venezolanos solicitantes de la condición de refugiados registrados y personas que habían manifestado su intención de solicitarla.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=zERDdsdMRRE&t=3s