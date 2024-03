Los bombardeos de la OTAN que desencadenaron una nueva era de guerras

Las autoridades de Belgrado dijeron que al menos 2.500 personas murieron y 12.500 resultaron heridas, pero la cifra exacta de muertos aún no está clara .

Falta de aprobación de la ONU

Los intentos de los aliados occidentales de negociar una mayoría que apoyara la acción militar en la Asamblea General de la ONU y de evitar el veto ruso o chino en el Consejo de Seguridad de la ONU no dieron fruto.

"No es que no hubiera aprobación de la ONU, no hubo aprobación rusa", le dijo Shea al servicio serbio de la BBC.