Los campesinos que se enfrentaron y mataron a 10 narcos en México que los extorsionaban (y el temor a una venganza del cartel)

“Veníamos a las 12 del día, como mujeres solo para escuchar, para saber qué están pidiendo. Iban a dialogar que no cobraran tanto”, relató una mujer de Texcapilla.

(Los entrevistados pidieron no ser identificados por temor a las represalias).

Aunque en el pasado han ocurrido confrontaciones entre criminales y pobladores locales, no es común la forma temeraria en que los campesinos se abalanzaron sobre los extorsionadores.

"Somos humildes, no tontos. Nos comenzaron a llegar rumores de que si no atorábamos (pagar la extorsión) nos iban a matar. Pasó lo que tenía que pasar, no nos arrepentimos", le dijo a la prensa otra mujer después de lo ocurrido.