Los Deliveristas: cómo los repartidores latinos en Nueva York se convirtieron en un poderoso colectivo (y los logros que han conquistado)

La revolución de las apps

Y los repartidores podían acceder a un empleo flexible : "Si uno quería trabajar, trabajaba, y si no, no. Había una gran flexibilidad", recuerda Ajché.

El nacimiento de los Deliveristas Unidos

"La capacitación y la orientación sobre liderazgo me fue empoderando como persona y dije 'no, pues es cierto, uno no tiene que tener miedo, no importa si uno es inmigrante o donde sea, uno puede pelear, luchar y no tener miedo'", dice Ajché.