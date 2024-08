“Los demócratas están eufóricos aunque su victoria en noviembre no está para nada asegurada”

Su discurso de 40 minutos no fue exactamente la oratoria vertiginosa que los Obama ofrecieron a principios de semana, pero la euforia y la confianza eran palpables.

Con el respaldo de celebridades de calibre y una sensación generalizada entre los demócratas de que se están embarcando en un nuevo capítulo, los fieles al partido no habían estado tan entusiasmados desde la primera campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

La atmósfera de júbilo entre los delegados en Chicago se debe tanto al alivio de no tener que ir a estas elecciones con Joe Biden, un candidato cuya avanzada edad era un gran inconveniente, como al deleite por la fluidez con la que Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz , han asumido sus lugares en la candidatura.

Una carrera muy reñida

“Desde que Kamala Harris llegó a esta candidatura ha tenido los mejores 30 días en la política estadounidense que he visto en mucho tiempo”, dijo.

Trabajo por hacer

Mientras tanto, Trump parece estar luchando por descubrir cómo hacer campaña contra Harris. No parece saber qué línea de ataque tomar y ni siquiera se ha decidido a darle uno de sus apodos habituales que inventa para sus rivales.

"Depende de todos nosotros luchar por los Estados Unidos en los que creemos" , dijo el expresidente. "Y no se equivoquen, será una pelea".

"Les he estado diciendo a los demócratas de todos los lugares a los que voy esta semana: 'No os durmáis. Recordad que no todos tienen tanta energía como vosotros'", le dijo a la publicación Político la representante demócrata Elissa Slotkin, quien está en una reñida carrera por el Senado en Michigan.