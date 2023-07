Los engañosos videos de traficantes de personas que se promocionan en redes sociales como si fueran agencias de viajes para cruzar hacia EEUU

“Están ofreciendo trata de personas”, dice Ed Calderon, un ex agente de la policía de México que se especializa en el mundo ilegal de la frontera.

Ley de oferta y demanda

Sin embargo, que las cifras de arrestos caigan no quiere decir que también caigan las ganancias para las organizaciones criminales que ayudan a los migrantes a cruzar de manera ilegal.

La modernización del tráfico de personas

La clandestinidad intrínseca de la industria hace que no haya estadísticas fiables sobre cuántos migrantes encuentran a sus traficantes en las redes o cuáles de las publicaciones son reales.

Esto puede llevar a los migrantes directo a las manos de los traficantes , incluso a los que no los contactan en línea.

Precios varios

Oficiales estadounidenses han advertido que los migrantes que no pagan muchas veces son obligadas a trabajar para los carteles, muchas veces como prostitutas, conductores o mulas. A otros simplemente los secuestran en caletas hasta que se paguen todas las deudas, o se amenaza a sus familias en EE.UU. o donde sea su origen.

Calderón estima que hasta los paquetes más básicos, que describe como viajes de “veremos si llegamos”, empiezan desde los $us 5.000 y $us 8.000 por familia de cuatro empezando desde México.

Fuentes en las autoridades estadounidenses y mexicanas estiman que los precios típicos están actualmente alrededor de los $us 15.000, alcanzando entre $us 50.000 y $us 60.000 para migrantes que vengan de afuera de América Latina.