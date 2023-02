Los extranjeros forzados a combatir en la guerra de Rusia en Ucrania

Anuar llegó a Rusia en busca de trabajo en 2018. Más tarde fue encarcelado por tráfico de drogas y enviado a cumplir su condena en la Colonia Penal Número Seis en la región de Vladimir, a 190 km de Moscú. La BBC no revela su nombre real ni su ciudadanía por razones de seguridad.

"No les dieron otra opción. Les dijeron que firmaran el contrato y fueron enviados al frente como un costal de papas", declaró Romanova.

Al principio, los padres estuvieron dispuestos a acudir a los tribunales para que sus hijos no acabaran en Ucrania, señala.

La administración de la colonia no ha respondido a la solicitud de la BBC de responder a las denuncias de que obligaron a los prisioneros a firmar contratos militares.

Sin mucho éxito

El Servicio Uzbeco de la BBC habló con Farukh (no es su nombre real), un ciudadano de Uzbekistán que se encuentra en prisión en la región rusa de Rostov, a 200 km al norte de Moscú.

"Pero ahora vemos cuánta gente está muriendo allí y si se están quedando sin soldados, eso no es bueno. Si me dicen que vaya y me niego, entonces pueden declarar que yo estoy en contra de Rusia".