"Los Fridos": la extraordinaria historia de los jóvenes que no sabían nada de arte y aprendieron a pintar con Frida Kahlo

“Bueno, muchachos, pongámonos a trabajar. Voy a ser lo que se llama ‘maestra’, pero no soy nada de eso (...) Nunca he sido maestra de pintura ni creo serlo jamás, pues todo el tiempo estoy aprendiendo”.

A diferencia del círculo cerrado de la alta cultura, en La Esmeralda no buscaban a las promesas de la pintura, el grabado o la escultura, sino a jóvenes de todo tipo de extractos, en particular de los más populares.

“Frida fue muy autodidacta. Ella estudió la preparatoria, que en esa época era inusual para las mujeres, pero no tuvo una formación artística como tal. No fue a una escuela de arte”, le explica a BBC Mundo la doctora Helena Chávez Mac Gregor, académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un idioma propio

“Lo primero que hizo al conocerme fue decir: ‘Oh, ¡tú eres una de las muchachitas de aquí! ¡Vas a ser mi alumna! Oye, ¿cómo se hace esto de dar clases? Yo no sé. ¿De qué se trata? No tengo ni la más mínima idea de cómo enseñar. Pero creo que todo saldrá bien’”.

Los inicios del viaje

“Nos hacía sentir y comprender una especie de belleza que existe en México y que no hubiéramos notado por cuenta propia. No nos comunicó esta sensibilidad con palabras. Éramos jóvenes, simples y manejables; uno tenía solo 14 años, otro era campesino. No teníamos pretensiones intelectuales. Ella no nos imponía nada. Solía decir: Pinten lo que quieran, lo que vean”, señalaba Rabel.