Los israelíes que se ofrecieron como voluntarios para pelear en Gaza pero ahora no quieren regresar a la Franja

En aquel entonces no había dudas sobre presentarse a servir. El país estaba bajo ataque. Los rehenes tenían que ser rescatados.

Luego vinieron los combates en la propia Gaza. Vio cosas que ya no se pueden borrar de su mente, como la noche en que vio gatos comiendo restos humanos en la carretera.

Según informes de medios israelíes, un número cada vez mayor de reservistas no se está presentando a servir . El periódico Times of Israel y varios otros medios citaron fuentes militares según las cuales hubo una caída de entre el 15% y el 25% de las tropas que se presentan, principalmente debido al agotamiento por los largos períodos de servicio exigidos.

El cambio en el sentir de Israel

Incluso si no existe un apoyo público generalizado para quienes se niegan a servir por razones de conciencia, hay evidencia de que algunas de las demandas clave de quienes firmaron la carta son compartidas por un número creciente de israelíes.

Significativamente, la encuesta del IDI también sugiere que el sentido de solidaridad que marcó los primeros días de la guerra cuando el país se recuperaba del trauma del 7 de octubre ha sido superado por el resurgimiento de divisiones políticas: sólo el 26% de los israelíes cree que ahora hay un sentido de unión, mientras que el 44% dice que no lo hay.

Incluso el exministro de Defensa, Yoav Gallant, miembro del Partido Likud de Netanyahu, quien fue destituido por el primer ministro el mes pasado, citó el hecho de no liberar a los rehenes como uno de los desacuerdos clave con el gobernante.

Las semillas del rechazo

Por su parte, el destacado rabino Eliyahu Mali, refiriéndose en general a los palestinos en Gaza, dijo: “Si no los matas, ellos te matarán a ti”. El rabino enfatizó que los soldados sólo debían hacer lo que les ordenara el ejército y que la ley estatal no permitía el asesinato de la población civil.

Su punto de inflexión personal llegó con una orden que no pudo obedecer.

“ Nos dijeron que quemáramos una casa, y fui a ver a mi comandante y le pregunté: '¿Por qué estamos haciendo eso?' Y las respuestas que me dio simplemente no fueron lo suficientemente buenas.

Yo no estaba dispuesto a quemar una casa sin razones que tengan sentido, sin saber que esto sirve para un determinado propósito militar, o de cualquier tipo. Entonces dije que no y me fui”.