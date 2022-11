“Los jóvenes no es que no quieran ser felices, es que no quieren ser felices todo el rato”

"Estamos en una sociedad donde nadie quiere dejar de ser joven, pero a la vez no escuchamos a los verdaderos jóvenes".

Lo que ocurre es que son acciones pequeñas, difíciles de ver, pero son aquellas que nos cambian y de las que realmente no somos conscientes hasta que ha pasado mucho tiempo.

Se trata de un grupo de jóvenes que pasa un fin de semana en una casa rural y, en teoría, no pasa nada.

También se trata la homofobia, la precariedad laboral y la búsqueda de oportunidades. Se habla de en qué consiste la amistad y cómo se la cuida o no dependiendo del contexto.

No es una respuesta sencilla.

Es una juventud que está muy consciente de que ha heredado un sistema social y un modo de vida que no le sirve y que quiere cambiar.

Y le cuesta encontrar el lugar desde dónde cambiar, porque las generaciones anteriores no se lo ponemos fácil para romper con lo anterior y crear nuevas formas de relación.

Querer cambiar la realidad es inherente a ser joven. Si no quieres revolucionarlo todo con 17 años posiblemente no querrás hacerlo nunca.

El desterrar usos verbales que creíamos que eran válidos y que esta generación rechaza de plano, porque tienen componentes misóginos, homófobos, transfóbicos, racistas, etc.

Es una generación un tanto más desengañada. Su humor, por ejemplo, es más ácido que el de otras generaciones. No les caben las grandes frases, ni los grandes emblemas.

Hay un intento de volver a la verdad y un rechazo de esa constante exhibición de una vida que no es la tuya.

No es que no quieran ser felices, es que no quieren ser felices todo el rato.