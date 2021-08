“Los líderes se rindieron y les dijeron a las fuerzas de seguridad que no se resistieran”: la denuncia de la exembajadora de Afganistán en EEUU

Escucha esta nota aquí

Getty Images Roya Rahmani fue la primera mujer afgana que se convirtió en embajadora en Estados Unidos.

La rápida conquista del poder en Afganistán por parte de los talibanes sigue generando interrogantes.

Mientras los protagonistas directos se culpan unos a otros, los talibanes intentan limpiar la imagen de crueldad que el mundo tiene de ellos.

Este martes, la ex embajadora de Afganistán en Estados Unidos, Roya Rahmani, compartió con el programa Newshour, de la BBC, su perspectiva al ver derrotado por los talibanes al gobierno que representó desde 2018 hasta julio pasado en Washington.

"Decir que las fuerzas de seguridad afganas no estaban dispuestas a luchar no es cierto ni es justo", afirmó Rahmani refiriéndose al presidente estadounidense, Joe Biden, que el lunes culpó directamente al gobierno de Afganistán de no luchar contra los talibanes.

La diplomática afirmó que Biden tiene derecho a defender su decisión y a expresar su posición, pero dijo que el problema recaía sobre los líderes del país.

"Hubo un problema con el liderazgo afgano: los líderes se rindieron y les dijeron a las fuerzas de seguridad que no se resistieran", aseguró.

"Esa fue la razón por la que pasó lo que pasó".

Getty Images Algunas mujeres han evitado salir a las calles de Kabul por miedo a la represaría talibán pero otras se han manifestado por sus derechos.

Rahmani manifestó que ha recibido información que indica que durante las "últimas semanas", los militares afganos "recibieron continuamente llamadas de Kabul pidiéndoles que se rindieran cuando ellos les solicitaban apoyo, municiones, soporte aéreo o suministro de alimentos".

"No se les proporcionó", enfatizó la exembajadora.

"Pero creo que incluso si nuestras fuerzas de seguridad hubieran resistido, esto también habría sucedido por otros factores como el miedo, el fracaso total del liderazgo afgano y también por la falta de compromiso y consistencia de los aliados internacionales".

"Habría sucedido, pero no a la velocidad que vimos", acotó Rahmani.

Reuters Los extranjeros han sido evacuados en masa de Afganistán en los últimos días, tras la toma del poder de los talibanes.

¿Se debería reconocer al gobierno talibán?

Para la exembajadora, el reconocimiento de EE.UU. y otras naciones occidentales al gobierno talibán debería depender sobre todo de los derechos humanos.

"Hay que ver lo que van a hacer los talibanes. Ahora mismo, la buena noticia es que, al menos en Kabul, no han cometido atrocidades, no están matando gente, no están torturando ni encarcelando. No están haciendo lo que solían hacer en 1996", dijo comparando con la toma del poder de los islamistas radicales en los años 90.

Getty Images

"Si se mantienen en esa posición -y no estoy tan segura de que lo harán- y tratan de formar un gobierno incluyente, en el que respetan los derechos de las mujeres, pero no en sus términos sino en los términos internacionales y aceptables para las mujeres afganas, entonces sí de debería reconocer".

"¿Por qué no reconocer un gobierno incluyente en Afganistán, representativo de su pueblo y su bienestar?", preguntó.

"Cautelosamente optimista"

Roya Rahmani finalizó diciendo que ella aceptaría "absolutamente" trabajar para el gobierno formado por los talibanes si sus servicios fueran necesarios.

"Me gustaría ayudar a mi país. Me gustaría preservar nuestras ganancias. Esto es absolutamente necesario"

Y aclaró que no cree que los talibanes hayan cambiado, que todavía está por ver qué viene en adelante.

"Los signos iniciales son algo positivos. Soy muy, muy cautelosamente optimista de que respetarán la voluntad de las personas, su dignidad y sus esperanzas y deseos".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=6X6MQcydovo