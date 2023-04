Los magonistas, los mexicanos que encendieron la Revolución Mexicana desde EE.UU.

A diferencia de Villa o Zapata, aquellos hermanos no llegaron a empuñar los fusiles en una década convulsa para México.

"Ellos son quienes generan las condiciones para que en 1910 se dé el estallido de una revolución que busca deshacerse no solo de Porfirio Díaz como presidente autoritario, sino también de un sistema social, político y económico que constituía un infierno para la mayoría de los mexicanos ", explica a BBC Mundo el catedrático mexicano Armando Bartra.

No fue sino hasta muchas décadas después de la muerte de los Flores Magón cuando se comenzó a reconocer que fueron quienes sembraron las semillas del fenómeno revolucionario que se convirtió en una de las bases del México moderno .

El país de Porfirio Díaz

"Regeneración"

Pero las ideas de medio siglo atrás ya no se ajustaban tanto a la realidad que vivían , explica Bartra.

"Sin esa influencia no se explicaría el contenido de la Revolución de 1910 en sus aspectos sociales".

"No se trata del anarquismo de los magnicidios, como en Rusia lo intentaron con los zares. Tampoco la idea de la violencia por la violencia, o el terrorismo", precisa Bartra.

"Sí pensaban que un hombre como Díaz no iba a abandonar el gobierno si no era por la fuerza. Pero de ahí a que pensaran en una política terrorista, magnicida... no les pasaba por la cabeza".