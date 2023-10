Los migrantes héroes que rescataron a los sobrevivientes del accidente de bus en el que murieron 21 turistas en Venecia

Rescate de riesgo

Boubacar describe cómo agarró el extintor del autobús para intentar apaciguar las llamas, pero no fue suficiente.

"Los transeúntes me daban otros extintores pero nada ayudaba. Teníamos que esperar por los bomberos", recuerda.

"No estaba asustado. No pensaba en mi propia seguridad porque veía personas con la cabeza abierta. Hoy me preguntaban mis colegas que en qué pensaban cuando caminé hacia las llamas, pero les dije que sentía que debía salvar a las mujeres y los niños", continúa.