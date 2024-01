Los millones de devotos de una diosa del mar atrapados en el conflicto entre China y Taiwán

"He estado en China tantas veces que cada vez que voy allí, es como si estuviera en casa , como si estuviera en mi propio país".

La mayoría de los 12.000 templos de Taiwán no están registrados oficialmente y pocos publican estados financieros, lo que dificulta el seguimiento de sus fuentes de financiación.

Posible financiación china

No sorprende que la religión sea ahora "parte de la gran estrategia de frente único de China en Taiwán ", dice Chang Kuei-min, experto en religión y política de la Universidad Nacional de Taiwán.

En el punto de mira en Taiwán

Una de las primeras controversias públicas ocurrió en 1987, cuando se supo que un prominente grupo del templo taiwanés de Mazu había viajado secretamente a Meizhou mientras Taipéi y Pekín no tenían ningún contacto formal . Esto abrió un debate en Taiwán, y el templo Dajia Jenn Lann fue muy criticado.

Esto sólo ha hecho que el gobierno taiwanés tenga más sospechas. El Partido Progresista Democrático (PPD), que ha gobernado la isla durante los últimos ocho años, insiste en que Taiwán es soberano y no parte de China.

Ayudando a China

A medida que son objeto de un mayor escrutinio, los líderes de los templos con estrechos vínculos con China insisten en que no han hecho nada malo.

"No estamos ayudando a China a realizar el trabajo de unificación , estamos ayudando a todos a comunicarse... desempeñamos un papel en los intercambios culturales a través del Estrecho para que ambas partes puedan entenderse mejor", dijo Cheng Ming-kun .

"No hablan de cuestiones políticas", dijo. "Cuando charlamos con ellos son bastante cálidos... [cuestionamos] por qué es necesario luchar si todos somos un solo pueblo ".

"[En Taiwán] normalmente no diríamos cosas como 'la sangre es más espesa que el agua' o ' la familia al otro lado del estrecho de Taiwán' , pero cuando llegas a China escucharás estas cosas.

"Si realmente dices que esto es simplemente una actividad cultural, siento que me estás engañando ".

Una línea muy fina

Otros, como Wang Yu-chiao, no están de acuerdo y dicen que están escuchando: "Todo el mundo sabe que China utilizará algunas tácticas para influir en las elecciones. Sus autoridades esperan que gane el Kuomintang. Necesitamos estar en alerta".

Pero al mismo tiempo "bajo el PPD, la economía de Taiwán estos últimos ocho años no ha sido buena ", añadió.

"No puedes revertir estas décadas de intercambios, no puedes protegerte contra eso. Sólo necesitas fortalecerte; si mejoramos, entonces no tendremos tanto miedo".